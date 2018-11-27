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Пилот пассажирского самолета заснул за штурвалом во время рейса

11:55
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Пилот авиакомпании, которая занимается чартерными перевозками, уснул во время полета и пролетел пункт назначения. Мужчина уснул прямо за штурвалом и не реагировал на слова диспетчера.

В Австралийском бюро безопасности на транспорте расследуют курьёзный случай. Пилот местной авиакомпании уснул за штурвалом прямо во время рейса, передает "ТВ Центр".

По всей видимости, он так утомился, что не реагировал ни на слова диспетчера, ни на систему оповещения воздушного судна.

В результате пилот улетел на 50 километров от пункта назначения. Когда мужчина всё же проснулся, он смог успешно посадить машину, хоть и на другом аэродроме. Сейчас мужчину отстранили от работы.

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