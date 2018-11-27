В Крыму рассказали об ампутации кисти моряку ВМС Украины

Состояние троих украинских моряков, пострадавших во время задержания судов ВМС Украины, оценивается как стабильное.

Состояние трех моряков ВМС Украины, которые пострадали в результате инцидента в Керченском проливе, стабильное, пишет РИА Новости.

Пострадавшие – рядовые моряки в возрасте 19, 20 и 24 лет. У одного из них ранено плечо, у второго – кисть, у третьего – бедро. На данный момент они находятся в Керченской больнице № 1.

Крымский омбудсмен Людмила Лубина опровергла информацию украинской коллеги Людмилы Денисовой о том, что одному из моряков будут ампутировать кисть.

"Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное", - подчеркнула крымский омбудсмен.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу. На борту находились 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.