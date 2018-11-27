Песков: ситуация в Керченском проливе не нуждается в умиротворении

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни озвучит свою позицию по инциденту в Керченском проливе. В Кремле отметили, что нужды в прямых переговорах российского лидера с президентом Украины Петром Порошенко пока нет.

Российский лидер Владимир Путин в ближайшее время озвучит позицию по инциденту в Керченском проливе, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что необходимости в прямых переговорах Путина с украинским коллегой Петром Порошенко пока нет, поскольку ситуацию уже "умиротворили" российские пограничники.

"Собственно, ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Тем не менее, ввод военного положения в ряде областей Украины может привести к эскалации ситуации в Донбассе, не исключили в Кремле.

В понедельник, 26 ноября, Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Это решение было принято после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу.