В Кремле отреагировали на освобождение рэпера Хаски

Спикер Кремля Дмитрий Песков предпочел бы оставить без комментариев тему освобождения из спецприемника рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. Ранее суд в Краснодаре назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство, однако спустя пять дней отпустил его.

В Кремле отказались комментировать пересмотр решения суда об аресте рэпера Хаски (настоящее имя - Дмитрий Кузнецов). Об этом сообщает Газета.ру.

"Решение суда мы не комментируем. Я вообще эту тему оставлю без комментариев", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию из СМИ о том, что в администрации президента России якобы были недовольны решением об аресте музыканта, что и привело к освобождению Кузнецова из спецприемника.

Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре во время выступления на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. 22 ноября суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. Спустя четыре дня суд отменил решение об аресте музыканта.