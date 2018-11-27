Лидеров G20 в Буэнос-Айресе накормят сосисками и сгущенкой

Стало известно меню саммита G20 в Буэнос-Айресе. Лидеры "большой двадцатки", в том числе Владимир Путин и Дональд Трамп, смогут отведать местные сэндвичи с сосиской.

В Буэнос-Айресе открывается саммит G20. В преддверии встречи аргентинские власти раскрыли, чем будут кормить лидеров "большой двадцатки".

В первый день саммита глав государств и правительств накормят сэндвичем чорипан с сосиской, стейком рибай с томатным соусом и картофелем. На десерт им подадут аналог вареной сгущенки — флан с дульсе де лече, а также кокосовое мороженое, передает "МИР24".

Во второй лидеры G20 насладятся пирожками с тушеными с фасолью, томатами и абрикосами ягненком, а также шоколадным пирогом с грушами.