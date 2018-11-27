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Появилось видео со свадьбы дочери Джеки Чана и ее возлюбленной

13:56
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Девушки поженились в Торонто. Обе невесты надели белые наряды.

Дочь знаменитого актёра Джеки Чана Этта У Чжолинь сыграла свадьбу со своей давней возлюбленной, жительницей Канады Энди Отом.  О радостном событии молодожены рассказали в Instagram.

«Вернулись в Гонконг как жена и жена», - написала Отом под фотографией, которая была сделана во время свадебной церемонии.

Кроме того, девушка выложила в Сеть видео с торжества. Судя по кадрам, обе невесты были в белых нарядах. Одна надела платье и фату, другая - балахон. Свадьба прошла в Торонто. На родине Джеки Чана однополые браки не заключаются. 

Этта У Чжолинь познакомилась с Энди Отом в прошлом году. Вскоре девушки стали жить вместе. Актер был против выбора 19-летней дочери. Чан даже разругался с Эттой из-за ее 31-летней избранницы.

 

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Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и Энди Отом
Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и Энди Отом
Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и Энди Отом
Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и Энди Отом
Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и Энди Отом
Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь и Энди Отом
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