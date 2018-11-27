Владимир Путин вручил госнаграды в Кремле

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил награды деятелям культуры и спорта. Среди них певец Лев Лещенко, актёры Инна Чурикова и Александр Збруев, а также наставники прославленных хоккеистов и фигуристов Олег Знарок и Этери Тутберидзе.

Президент России Владимир Путин во вторник вручил государственные награды за достижения в науке, культуре, образовании, медицине и других областях. Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремля, передает "ТВ Центр".

Знаками отличия и орденами отмечены более 40 россиян, добившихся выдающихся результатов в своей работе. Так, за мужество и героизм почётного звания "Лётчик-космонавт" и золотой звезды Героя России удостоен Сергей Рыжиков.

Сразу несколько человек награждены орденами за заслуги перед Отечеством. Среди них председатель организации ветеранов "Боевое братство" Борис Громов, руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, певец Лев Лещенко, актёры Инна Чурикова и Александр Збруев.

Отмечены наградами и спортивные деятели: главный тренер сборной нашей страны по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, наставники прославленных хоккеистов и фигуристов Олег Знарок и Этери Тутберидзе, а также многие другие. Поздравляя присутствующих, Владимир Путин подчеркнул: каждый из них показал пример преданности не только своему делу, но и личной ответственности за судьбу страны.

"Все вы, благодаря труду и таланту, добились высот в профессии. И, что крайне важно, вдохновляете других увлечённостью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями. И, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей в стране, за её процветание. Убеждён, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи. В том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", - сказал Владимир Путин.