Протесты на украинской границе переросли в столкновения

На украинской границе произошли столкновения дальнобойщиков и "евробляхеров" - так в украинских СМИ называют протестующих против нового закона о пошлинах на авто.

На украинской границе сразу на нескольких пунктах пропуска начались столкновения дальнобойщиков и владельцев машин с так называемыми еврономерами.

Самая сложная ситуация - на границе с Польшей. Сотни фур больше суток не могут проехать на Украину, передает "ТВ Центр". Владельцы иностранных машин парализовали движение после того, как вступил в силу закон, регулирующий пошлины на ввоз автомобилей из европейских стран.

Теперь украинцам не удастся обойти таможенные нормы. И власти ужесточили ответственность за нелегально ввезенные машины, а таких в стране, по приблизительным подсчётам, свыше двух миллионов.