ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брошенный родителями мальчик едва не замерз на остановке

15:11
  • вторник
  • 27 ноября 2018

В Москве ищут родителей ребёнка, который всю ночь провёл на автобусной остановке на Верейской улице. Мальчика заметила женщина, проходившая мимо, она отвела его в соседний бизнес-центр, охранники которого и вызвали полицию. Ребёнок рассказал, что живет с мамой на Гжатской улице, но где она сейчас - не знает. Мальчика доставили в больницу.

На автобусной остановке ребенка обнаружила случайная прохожая, которая рано утром вела своего сына в детский сад. Она увидела,  что мальчик был совсем один, да и одет не по сезону, на ногах летняя обувь. Женщина торопилась, поэтому решила отвести ребенка в ближайший бизнес-центр, там передала охране. Сотрудники, в свою очередь, обратились в полицию. И пока ждали прибытия оперативников, пытались отогреть замершего ребенка. Сколько времени он провёл на морозе - неизвестно. 

Позже уже сотрудникам полиции мальчик рассказал, что его зовут Леша, ему 6 лет. И что живет с мамой Жанной. Вот только, где она сейчас — не знает, передает "ТВ Центр".

Сейчас мальчика обследуют медики. Тем временем, в полиции проводят проверку и устанавливают личность родителей Леши. Им предстоит выяснить, почему мать оставила сына одного на улице ночью. И по какой причине до сих пор не заявила о его пропаже в полицию.  

Елена Макарова, Владимир Хуртин и Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

Читайте также:
Главное сегодня
Автобусная остановка
Автобусная остановка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение