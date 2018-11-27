Брошенный родителями мальчик едва не замерз на остановке

В Москве ищут родителей ребёнка, который всю ночь провёл на автобусной остановке на Верейской улице. Мальчика заметила женщина, проходившая мимо, она отвела его в соседний бизнес-центр, охранники которого и вызвали полицию. Ребёнок рассказал, что живет с мамой на Гжатской улице, но где она сейчас - не знает. Мальчика доставили в больницу.

На автобусной остановке ребенка обнаружила случайная прохожая, которая рано утром вела своего сына в детский сад. Она увидела, что мальчик был совсем один, да и одет не по сезону, на ногах летняя обувь. Женщина торопилась, поэтому решила отвести ребенка в ближайший бизнес-центр, там передала охране. Сотрудники, в свою очередь, обратились в полицию. И пока ждали прибытия оперативников, пытались отогреть замершего ребенка. Сколько времени он провёл на морозе - неизвестно.

Позже уже сотрудникам полиции мальчик рассказал, что его зовут Леша, ему 6 лет. И что живет с мамой Жанной. Вот только, где она сейчас — не знает, передает "ТВ Центр".

Сейчас мальчика обследуют медики. Тем временем, в полиции проводят проверку и устанавливают личность родителей Леши. Им предстоит выяснить, почему мать оставила сына одного на улице ночью. И по какой причине до сих пор не заявила о его пропаже в полицию.

Елена Макарова, Владимир Хуртин и Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".