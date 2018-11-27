На дорогах Московского региона нашли 5 тысяч опасных автобусов

Компании-перевозчики зачастую не имеют лицензий на пассажирские перевозки.

Около 5 тысяч междугородних автобусов, занимающихся нелегальными перевозками, были выявлены в Москве в этом году. Водители, как правило, не проходят медицинский осмотр, не отдыхают, уже не говоря о том, что техническое состояние самих автобусов оставляет желать лучшего.

Снаружи – пассажирский автобус, а внутри – груженый фургон или даже вещевой склад на колесах. Коробки, огромные сумки в салоне занимают куда больше места, чем люди. До отказа забит и багажный отсек. Пассажиры в прямом смысле слова ходят по упаковкам с товарами, отмечает "ТВ Центр". Фломастером даже написано, кому они принадлежат.

Автобус, следовавший из Москвы в Чебоксары, инспекторы остановили недалеко от крупного столичного торгового центра. Водитель вез "челночников", которые только что закупили партии одежды, игрушек, других товаров. К самим предпринимателям, почему-то прячущим свои лица, у проверяющих как раз претензий нет. Налицо – нарушение правил перевозки пассажиров: например, перегруз и заблокированные выходы из салона.

Этот и другой автобус, направлявшийся в Тамбов, должны отбуксировать на штраф-стоянку. Но выгружать свой же багаж "челночники" сначала отказываются. Понимая, что на этих автобусах в Тамбов и Чебоксары доехать не получится, торговцы начинают разгрузку. Однако аргументы, что поездки в таких грузопассажирских автобусах довольно опасны, всерьез словно не воспринимают.

После проверок санкции будут применены к руководителям компаний-перевозчиков. Некоторые из них даже не имеют лицензий для осуществления междугородних пассажирских рейсов.

Максимальный штраф за нарушения правил перевозки – 500 тысяч рублей. Однако самой эффективной мерой борьбы с недобросовестными автопредприятиями в Ространснадзоре называют изъятие и арест транспортного средства. Только с начала этого года на столичные штраф-стоянки отправились около 5 тысяч автобусов.

Егор Киселёв, Георгий Бабаян, Тимур Ахмедов, "ТВ Центр".