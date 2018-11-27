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На Манежной площади установили 20-метровую живую ель

15:38
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Главный символ Нового года в городе уже есть - огромная ёлка! Её привезли в Москву накануне, установили на Манежной площади и тут же нарядили. Появляться новогодние ели на московских улицах будут постепенно, чтобы народ не начал праздновать раньше времени.

Ель искали две недели. В столицу ее доставили поздней ночью, а сегодня она уже красуется в самом центре Москвы, передает "ТВ Центр".

20-метровая живая ель - главное украшение Манежной площади в этом году. Ее специально привезли из Тверской области. По своей величине она едва уступает  кремлевской ели. Оформление у этого дерева тоже особенное - ретрофутуризм.

Таким мы видели будущее в далеком прошлом. Самолеты, воздушные шары и дирижабли. Все, что так манило людей более сотни лет назад, дизайнеры решили воплотить в украшении современной новогодней ели.

"Мы предлагаем москвичам и гостям столицы отправиться с нами в путешествие, в эпоху начала 20-х годов, когда это все было и все развивалось. Тема путешествий, движений, всяких научных экспериментов и соответственно тема с дирижаблями тоже очень ярко отражает это время", - пояснила дизайнер Екатерина Рогоза.

Сотни новогодних игрушек ручной работы и километр гирлянды. На украшение дерева высотой в девятиэтажный дом уходят часы кропотливого труда промышленных альпинистов. Любимая детская забава в таких масштабах впечатляет даже взрослых мужчин.

Елка ретрофутуристическая - только одна из десяти дизайнерских. К новому году в столице появится и елка в стиле XIX века, где темой станут любимые народные забавы, и даже ель, украшенная в стиле Средневековья фруктами и деревянными игрушками.

"Всего на территории города Москвы будет расположено более пятисот самых разнообразных  елок, которые мы готовим к фестивалю "Путешествие в Рождество". Я надеюсь, что все это порадует москвичей и гостей столицы", - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Вырастать" на городских улицах и площадях символы ёлки будут постепенно. Так, чтобы новогоднее настроение медленно, но верно  появлялось у каждого, кто случайно или целенаправленно попадет в этот зимний лес.

Елена Сахно, Станислав Чубин, Павел Скворцов, "ТВ Центр".

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Новогодняя елка на Манежной площади
Новогодняя елка на Манежной площади
Новогодняя елка
Новогодняя елка
Новогодняя елка
Новогодняя елка
Новогодняя елка
Новогодняя елка
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