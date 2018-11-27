Военное положение окончательно обрушит экономику Украины

Военное положение на Украине приведет к краху финансового положения. И без того слабая экономика рискует окончательно обрушиться из нестабильного политического положения в стране.

Акции украинских компаний и курс гривны начали стремительно дешеветь после введения в стране военного положения. Тревогу забили эксперты, опрошенные порталом "112.ua".

Пока цифры кажутся не столько заметными (проседание акций на 1-2%, а украинской валюты до 29-30 гривен за доллар), однако тенденция очевидна – никто не будет вкладываться в страну в нынешней ситуации.

По мнению экспертов, Украину может ожидать существенный толчок к оттоку капитала и квалифицированной рабочей силы. В частности, экономист Виктор Скаршевский в эфире телеканала NewsOne высказал мнение, что если и раньше реализация крупномасштабных проектов с привлечением иностранных инвестиций были под вопросом, того теперь Незалежной не стоит даже надеяться на это.

Украинские власти с 28 ноября ввели в ряде регионов страны военное положение из-за инцидента в Керченском проливе. Как считают в Москве, Украина провела провокацию в Керченском проливе, чтобы сорвать выборы президента.