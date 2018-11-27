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Власти Франции не отменят повышение налога на топливо

15:32
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Правительство Франции не будет менять решение о налоге на топливо, но при этом понимает беспокойство общества. В стране уже 10 дней не утихают протесты "желтых жилетов".

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал масштабные акции протеста "желтых жилетов" в стране, пишет РИА Новости.

Французский лидер сообщил, что власти не собираются менять свой курс, но при этом понимают беспокойство населения.

"Мы не можем в понедельник выступать за окружающую среду, а во вторник - против повышения цен на топливо. Мы не можем, приняв решение о повышении налога на топливо несколько лет назад, сегодня отменить повышение цен на топливо", - сообщил Макрон.

17 ноября во Франции начались протесты против повышения цен на бензин. В них приняли участие более 10 тысяч человек, они носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. По данным МВД, были задержаны около 130 человек.

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