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Путин: Россия должна стать интеллектуальным магнитом

16:33
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Президент России считает, что система заказов на научные исследования работает неэффективно. Нужно повысить открытость науки, чтобы наша страна стала "интеллектуальным магнитом".

Президент России Владимир Путин выступил с критикой системы заказов на научные исследования. По его мнению, она работает недостаточно эффективно.

"В текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи, их немало, когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причем конечного результата не просматривается", - отметил Путин

Глава государства призвал правительство наладить прямое взаимодействие и координацию усилий Министерства науки и высшего образования с другими ведомствами и органами власти в регионах, передает РИА Новости.

По мнению Путина, стране нужны прорывные открытия и разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня. "Только так наша страна сможет стать интеллектуальным магнитом для выдающихся ученых и исследователей", — добавил президент на заседании президентского Совета по науке и образованию.

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