Путин: Россия должна стать интеллектуальным магнитом

Президент России считает, что система заказов на научные исследования работает неэффективно. Нужно повысить открытость науки, чтобы наша страна стала "интеллектуальным магнитом".

Президент России Владимир Путин выступил с критикой системы заказов на научные исследования. По его мнению, она работает недостаточно эффективно.

"В текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи, их немало, когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причем конечного результата не просматривается", - отметил Путин

Глава государства призвал правительство наладить прямое взаимодействие и координацию усилий Министерства науки и высшего образования с другими ведомствами и органами власти в регионах, передает РИА Новости.

По мнению Путина, стране нужны прорывные открытия и разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня. "Только так наша страна сможет стать интеллектуальным магнитом для выдающихся ученых и исследователей", — добавил президент на заседании президентского Совета по науке и образованию.