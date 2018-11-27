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Московских автомобилистов предупредили о надвигающемся снегопаде

17:03
  • вторник
  • 27 ноября 2018

В столице начался снегопад, который продлится не менее суток. В ГИБДД призвали москвичей быть осторожными на дорогах.

Госавтоинспекция выпустила предупреждение в связи с начавшимся в Москве снегопадом. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать слишком резкого торможения.

Со своей стороны пешеходам посоветовали использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. "Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности", - указали ТАСС в ГИБДД.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в последние дни осени ожидаются морозы до минус 16 градусов, что более типично для января. Виной всему – арктический воздух.

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