Монсон рассказал о выбравшей его России

Депутат совета Красногорского городского округа Подмосковья Джефф Монсон рассказал, почему решил стать гражданином России. Также спортсмен из США рассказал, кто еще, по его мнению, должен приехать жить в нашу страну.

Получивший российское гражданство спортсмен из США Джефф Монсон рассказал, что это Россия его выбрала, а не он ее. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, это не я выбрал Россию, а Россия выбрала меня. Русские удивительные люди, очень щедрые. Я вчера гулял по парку, замерз, и какой-то господин предложил мне свои перчатки, он меня даже не узнал", — сказал он в ходе дискуссии о преимуществах жизни в России на Synergy Global Forum 2018.

Также он отметил, что был бы рад, если его дети захотели жить в России.

"У меня один из сыновей учится в медицине, приезжает в Россию учиться. Менталитет русского человека — это душа и сердце. Ведь ощущение причастности к людям намного важнее того, что ты можешь положить к себе в карман", — добавил боец.

В День России 12 июня американский боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Осенью он стал депутатом совета Красногорского городского округа Подмосковья. По его признанию, в будущем он планирует стать и депутатом Госдумы.