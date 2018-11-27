Выходец из России получил 14 лет тюрьмы за нападение на автобус "Боруссии"

Мужчина, имеющий гражданство России и Германии, который устроил покушение на автобус с футболистами дортмундской "Боруссии" 11 апреля 2017 года, приговорен к 14 годам тюремного заключения.

Устроивший покушение на автобус с футболистами дортмундской "Боруссии" выходец из России, приговорен к 14 годам тюремного заключения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Sky News.

Обвиняемого Сергея В., который имеет российское и германское гражданство, признали виновным по 28 пунктам.

Ранее прокуратура германского города Дортмунд предъявила обвинение в покушении на убийство подозреваемому в организации атаки на автобус футбольного клуба "Боруссия".

Прокуратура установила, что перед атакой он купил через интернет 15 тысяч акций клуба. Значительное падение стоимости акций могло принести ему до четырех миллионов евро.

Три взрывных устройства сработали в Дортмунде рядом с автобусом, в котором находились футболисты команды "Боруссия" 11 апреля. Инцидент произошел перед отъездом игроков команды из отеля на стадион "Сигнал Идуна Парк". Там должен был состояться матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Монако". В результате взрыва пострадал испанский защитник Марк Бартра.

Изначально правоохранительные органы квалифицировали произошедшее, как теракт.