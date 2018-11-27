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Москву засыпало снегом

18:08
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Российская столица оказалась во власти снегопада. По прогнозам синоптиков, город покроется 5-сантиметровыми сугробами.

В Москве во вторник вечером начался снегопад. По прогнозам синоптиков, он с перерывами продлится до утра среды и образует пятисантиметровые сугробы.

Пользователи социальных сетей уже начали делиться снимками заснеженной столицы. "Вот и первая, пусть и легкая метель грядущего сезона. Наконец-то, приходит зима", - радуется slavayashin.

С ним согласна и juli_0s. "Красотища", - пишет она в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JuliOs (@juli_0s)

Однако эту радость вряд ли разделят автомобилисты. По данным на 18:00 пробки в столице достигли восьми баллов. Движение затруднено почти на всех магистралях столицы, практически стоит центр города. В ЦОДД просят водителей отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы не усложнять дорожную обстановку.

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