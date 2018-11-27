На россиян завели уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе

Украинские следователи завели уголовное дело против российских пограничников и военных из-за инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и ВС России стали фигурантами уголовного дела на Украине. Расследование ведет Служба безопасности Украины (СБУ) по статьям "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "Покушение на умышленное убийство".

Дела, в частности, возбуждены в отношении главы пограничного регионального управления ФСБ контр-адмирала Сергея Станкевича и заместителя начальника пограничного регионального управления ФСБ капитана 1 ранга Андрея Шеина, отмечает "Газета.Ru".

Ранее во вторник Симферопольский суд арестовал несколько задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Всех их обвиняют в незаконном пересечении границы группой лиц с применением насилия.