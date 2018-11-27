Задержанные украинские моряки не смогли оправдаться в суде

Суд Симферополя во вторник арестовал 12 украинских военнослужащих, задержанных за нарушение госграницы России. Всего по делу проходят 24 человека - это экипажи трех судов ВМС Украины, а также приставленные к морякам сотрудники СБУ.

Десятки камер и журналистов дежурили у здания киевского районного суда с утра. В два часа дня группы начали запускать внутрь. Задержанных доставляли по одному в сопровождении судебных приставов. Для рассмотрения вопроса о мере пресечения подготовили сразу три зала. Но по решению сторон вести видеосъёмку заседаний запретили, передает "ТВ Центр".

Камеры избирательно пустили только на процедуру оглашения решения суда по делу одного из моряков. Юрий Будзило заявил, что у него сахарный диабет на начальной стадии, показания давать отказался.

"Суд полагает, что достаточно предоставленных данных в отношении Будзило меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть до 25 января", - сообщили в суде.

Во всех случаях решение идентичное. Во вторник суд рассмотрит 12 дел. Остальным военнослужащим, в том числе раненным, вынесут меру пресечения в среду до вечера. Вести защиту адвокатам пока сложно - нарушители границы явно растеряны и не могут внятно объяснить свои действия.

Обвинения пока не предъявлены, моряков подозревают в незаконном пересечении государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Единственное предусмотренное наказание - лишение свободы сроком на 6 лет.

Накануне российские следователи провели опрос нарушителей. Оказалось, что на борту бронированных катеров находились представители Службы безопасности Украины.

"Провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей. Территориальные воды Российской Федерации, в которые вторглись украинские военные корабли, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника Службы безопасности Украины", - сообщили в ФСБ.

Правда, командование украинским флотом вины не признает, а наличие сотрудников СБУ на кораблях опровергло. Правда, выступая на телевидении, руководство Украины раз за разом наступает на одни и те же грабли. Все заявления не согласованы. Тот же Крымский мост предлагали уничтожить депутаты Верховной рады. Вот и наличие контрразведчиков на борту катеров подтвердил сам глава СБУ Василий Грицак.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи с контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", - сказал он.

Причём, перед походом украинские моряки получили четкие инструкции. На катере "Никополь" обнаружен документ: "Контрольный лист готовности". В нем прописана задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком". Также был найден рукописный конспект правил прохода по Керченскому каналу - то есть украинцы знали о процедуре согласования. О том, как должна была проходить провокация, рассказала родственница одного из задержанных моряков.

Накануне ФСБ опубликовала полную хронологию событий. Из документа следует, что украинские корабли подошли к российской границе ещё в субботу. Пограничники их предупредили, что разрешения на проход в Азовское море Киев не запрашивал. Это обязательная процедура для всех судов. Заявку нужно подать за двое суток. Украинцы это правило проигнорировали. Ночью они произвели дозаправку судов и рано утром вторглись в территориальные воды России. Задержанные рассказали, что увидев катера береговой охраны, украинцы расчехлили пулеметы и направили в сторону пограничников.

Береговая охрана неоднократно выходила на связь с украинскими экипажами, предупреждала о недопустимости использования оружия и требовала покинуть внутренние воды России.

Украинцы шли, отключив все системы обнаружения. Пытались оторваться от пограничников. Совершали опасные манёвры, закладывали крутые виражи. В итоге не обошлось без столкновения. В 10:30 нарушителей заблокировали на якорной стоянке неподалеку от Керчи. Вечером два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яна Капу" совершили повторную попытку прорваться в Азовское море. После звуковых, световых и пиротехнических сигналов береговая служба открыла предупредительную стрельбу. Украинцы не остановились, хотя слышали и видели все сигналы.

Корабли шли прямым курсом к российскому стратегическому объекту - Крымскому мосту. Пограничникам ничего не оставалось, как открыть огонь. Хватило одного выстрела. Командир катера Бердянск сообщил о раненых на борту и запросил помощь. Второй катер, "Никополь", остановлен вертолетом Ка-52 и задержан пограничным кораблем "Дон" без стрельбы. В результате инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Они доставлены в первую городскую больницу Керчи. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Как выяснилось позже, катерами-нарушителями командовали идейные украинцы. Богдан Небылица был одним из нахимовцев, которые пели украинский гимн во время поднятия российского флага. Ещё один командир - Роман Мокряк. Автор тактики "Волчья стая".

Выбора, похоже, не было. Все выглядело как заранее спланированная провокация. Пойти на такие опрометчивые действия украинские военные могли только по приказу президента.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр". Керчь, республика Крым.