Как Запад отреагировал на политическую провокацию Украины

Указ о военном положении на Украине вызвал не просто непонимание, но и политическое обострение внутри страны. Текст опубликованного документа разошёлся с утверждённым в Верховной Раде положением. Пресс-служба Совета нацбезопасности вынуждена давать пояснения. Виновных в ошибках обещают привлечь к административной ответственности.

После долгих политических маневров на Украине определились с датой введения военного положения. Особый режим сроком на 30 дней вступает в силу в среду - 28 ноября. Вероятно, показать всю серьезность происходящего попытался министр инфраструктуры Владимир Омелян. На совещание он неожиданно пришел в военной форме и анонсировал полевые учения для сотрудников. Уже посыпались указания усилить охрану вокзалов и аэропортов, ужесточить контроль на границе. Сообщается, что за сутки украинские пограничники отказали во въезде в страну более 70 гражданам России. Но самого указа о введении военного положения не было до вечера вторника. Сначала документ опубликовали с ошибкой, в тексте неправильно указаны даты и сроки действия. Объясняться в "Фейсбуке" пришлось вице-премьеру Иванне Климпуш-Цинцадзе, отмечает "ТВ Центр".

"Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано", - отметил он.

Неразбериха с указом только добавила уверенности тем, кто на Украине обвиняет Петра Порошенко в попытке воспользоваться провокацией в своих политических целях. Во время голосования в парламенте лидеру страны под нецензурные выкрики пришлось сдавать назад. Военное положение вводится не на всей территории Украины, а только в 10 приграничных регионах. Главная поправка - выборы в стране пройдут в назначенные даты. Никакого переноса сроков невозможно. Не исключено, что западные партнеры в этом вопросе все же вмешались - министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна предоставить доказательства событий воскресенья. А накануне канцлер Ангела Меркель звонила российскому президенту.

О политической подоплеке происходящего заявил во вторник и российский премьер-министр. Прокомментировать инцидент Дмитрия Медведева журналисты попросили во время визита его в Минск.

"Очевидно, что сегодня действующий президент, президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах, и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур. И для того чтобы добиться определенных политических, выгодных для действующего президента решений и была предпринята эта сама провокация", - сообщил он.

Порошенко, как сообщается на сайте украинского президента, беседовал по телефону с госсекретарем США Майклом Помпео. А перед этим Дональд Трамп заявил, что надеется на урегулирование ситуации. Однако на заседании Совбеза ООН 7 стран-участниц во главе с Соединенными Штатами заблокировали повестку Москвы о нарушении украинскими кораблями нашей государственной границы. То есть публично политическую провокацию Киева на Западе не осуждают.

"Очевидно, необходимо, во-первых, послать очень сильный сигнал Киеву и не нам это делать. Основное, повторю еще раз, зависит не от Совета Безопасности, не от ОБСЕ и не от каких-то других организаций. А от того чтобы спонсоры украинского руководства поставили ему на вид и жестко предупредили о недопустимости такой игры с огнем", - заявил Лавров.

В России отмечают - сам инцидент с провокацией в Черном море не нуждается в умиротворении. Нарушителей уже умиротворили российские пограничники. Однако, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, введение военного положения на Украине может привести к эскалации конфликта в Донбассе. Кроме того, особый режим коснется именно тех регионов, где сильны протестные настроения и в том числе множество храмов канонической православной церкви, которую сейчас пытаются заместить раскольниками. Теперь у Порошенко есть 30 дней, чтобы поработать с электоратом.

Пётр Вершинин, Егор Киселёв, "ТВ Центр".