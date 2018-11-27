Украинским кораблям приказывали скрытно пройти Керченский пролив

ФСБ показала изъятые у задержанных украинских военных документы. В одном из них кораблям ставилась прямая задача скрытно пройти через Керченский пролив.

Украинским военным кораблям, задержанным в выходные в Черном море, ставилась задача скрытно пройти к Керченскому проливу и пройти через него. На это указывают документы, обнаруженные на борту одного из судов.

Как рассказали TVC.RU в Центре общественных связей ФСБ, в ходе осмотра катера "Никополь" силовики обнаружили контрольный лист готовности корабля. В нем ставилась прямая зада осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", обратив на это особое внимание. Кроме того, на борту найден рукописный конспект правил прохода через Керченский пролив. Исходя из этого, в ФСБ сделали вывод, что моряки хорошо знали об установленном порядке.

В ведомстве также рассказали о вооружении, изъятом у украинских военных. На борту у них были четыре 30-миллиметровых пушки, четыре автоматических гранатомета АГС-17 и четыре пулемета ПКТ. Кроме того, обнаружены два пулемета ДШК 12,7 мм, 13 автоматов АК-47, почти 800 осколочно- фугасных снарядов калибром 30 мм и большое количество других боеприпасов.

Конфликт произошел 25 ноября. Украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.