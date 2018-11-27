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Самая смертоносная эпидемия в истории Европы пришла из России

20:12
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Норвежские ученые установили, что чума проникла в Европу из Урала. При этом переносчиками были не крысы, в торговцы пушниной.

Исследователи проанализировали ДНК людей, погибших во время эпидемии чумы в XIV веке, и выяснили, что страшную болезнь переносили торговцы, которые закупали пушнину на Урале, а также люди, которые с ними контактировали.

Ранее генетикам удалось выяснить, что все вспышки "черной смерти" вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии - Yersinia pestis. При этом считалось, что разносчиками болезни могли быть крысы, передает РИА Новости.

В средние века во время эпидемии чумы вымерло порядка трети населения Европы.

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