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В Петербурге загорелись две палубы ледокола "Виктор Черномырдин"

20:39
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Два человека пострадали в результате пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге.

Пожар произошел на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге. Загорелись две палубы корабля, сообщает "Интерфакс".

К ликвидации возгорания были привлечены девять единиц техники и 37 человек личного состава.

Как передает ТАСС, предварительная площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Из-за возгорания пострадали двое. Один из них рабочий.

Пожару был присвоен третий номер сложности.

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