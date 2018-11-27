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Космический зонд InSight расскажет о жизни на Марсе

22:30
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Космический зонд InSight передал на Землю первые снимки с поверхности Красной планеты. В NASA показали кадры с марсохода и рассказали о том, как осуществилась эта сложнейшая миссия. Сотрудники агентства не скрывали - момент посадки был самым опасным. Но аппарат успешно выполнил задачу.

Кульминация многомесячной работы - все присутствующие словно замерли в ожидании. Космический зонд InSight спустя полгода после запуска успешно достигает поверхности красной планеты. Напряжение моментально сменяется всеобщим ликованием, передает "ТВ Центр".

Путешествие с Земли до Марса InSight осуществил за полгода. Преодолеть пришлось ни много ни мало 548 миллионов километров. Первая фотография уже через 4,5 минуты после посадки. На снимке виден горизонт Красной планеты и даже частички марсианской пыли. Всеми открытиями InSight оперативно делится на своей официальной страничке в "Твиттере".

Для космического зонда InSight Красная планета станет домом на 728 земных дней - это почти два года. Сама Красная планета не впервые принимает таких "гостей". Самый известный предшественник, до сих пор бороздящий просторы Марса, марсоход Curiosity. Благодаря ему уже удалось детально изучить поверхность и атмосферу Красной планеты. А вот о том, что происходит внутри нее, до недавнего времени практически ничего не было известно. InSight и призван решить эту научную загадку. Миссия возложена максимально серьезная. Изучить внутреннее строение Марса, его кору, мантию и ядро. Даже метровая глубина - в зоне неизведанного.

"Бурение с забором грунта, определение плотности тех пород, с которыми будет встречаться бур. Изменение температуры, которая будет меняться, конечно, с удалением от поверхности. Более точные результаты, более точные значения параметров скажут нам больше о том, из чего состоит Марс, как он был образован, как он эволюционирует", - рассказал заведующий отделом института астрономии РАН Олег Малков.

А это значит - серьезный шаг вперед в проблеме понимания одного из наших ближайших соседей по Солнечной системе. Особой интриги добавляет тот факт, что недавно на Марсе была обнаружена вода. Правда, немного в непривычном для нас виде - льда. А вот насколько фантастично выглядит возможность жизни на Красной планете, как раз и сможет выяснить InSight.

Успешная посадка очередного зонда вскружила голову NASA настолько, что в агентстве уже заговорили об амбициозном проекте: сделать пилотируемый полет на Марс возможным уже в 2030-х годах. Правда, подчеркивают: после того, как удастся создать всю необходимую инфраструктуру для данной экспедиции.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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