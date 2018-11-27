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Чурикова в Кремле прочитала Путину стихотворение Ахматовой

22:23
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Владимир Путин во вторник вручил государственные награды России выдающимся гражданам страны. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Ордена, медали, знаки о присвоении почётных званий из рук президента получили 40 россиян - космонавты, работники промышленности и сельского хозяйства, деятели науки, образования, здравоохранения и культуры, спортсмены и тренеры.

Во вторник в Кремле собрались представители самых разных профессий. Среди награжденных президентом и те, кого знает вся страна, и те, чьи имена не так известны. Но всех этих людей объединяет то, что они стали лучшими из лучших в своем деле. И то, что их заслуги перед государством и обществом не вызывают никаких сомнений, передает "ТВ Центр".

От летчика-испытателя отряда космонавтов до электросварщика. Кто-то из награжденных ежедневно рискует своей жизнью, кто-то вкладывает всю душу в творчество, кто-то всё усердие в хоть и монотонную, но от этого не менее нужную работу. И Владимир Путин в своей речи это подчеркнул: стать успешным и быть полезным стране можно в любой сфере деятельности.

"Все вы, благодаря труду, таланту, добились высот в профессии. И, что крайне важно, вдохновляете других увлечённостью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями. И, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей в стране, за её процветание. Убеждён, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи. В том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", - отметил Путин.

Отвага и риск - это про Сергея Рыжикова. Именно он совершил космический полет продолжительностью более 173-х суток и возил на МКС частицу мощей Серафима Саровского. За мужество и успешное длительное пребывание на орбите глава государства вручил ему звезду героя России. Президентским указом Сергею Рыжикову так же присвоено почетное звание "летчика-космонавта Российской Федерации".

В послужном списке Бориса Громова участие в боевых действиях, проведение громких военных операций, представление интересов избирателей в Государственной Думе и руководство Московской областью. Но на этот раз президент  говорил о 30-летии вывода советских войск из Афганистана. План операции, завершившейся без потерь, разработал как раз Громов. А сегодня он возглавляет всероссийскую организацию ветеранов "Боевое братство". Владимир Путин подчеркнул: настоящий подвиг не имеет срока давности. Генерал-полковник, Герой Советского Союза теперь стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отчеством", получив данную награду Первой степени. Такой же знак отличия президент вручил любимцам публики: Инне Чуриковой и Льву Лещенко. Народная артистка СССР прочла главе государства патриотическое стихотворение Анны Ахматовой "Родная земля".

Казалось бы, привыкшая к толпам поклонников и полным залам актриса, получая госнаграду, разволновалась так, что даже забыла подаренный ей букет. Владимир Путин за руку вернул ее к публике. Чтобы артистка еще раз услышала заслуженные аплодисменты.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в Кремле хоть и частый гость, но тоже признается: со сцены выступать ему привычнее, чем с трибуны. Государственную награду артист готов разделить со своими поклонниками.

Государственные награды различной степени получили представители российского спорта. Те, кто выводит наши сборные на пьедесталы почета: Ирина Виннер-Усманова, Олег Знарок, Этери Тутберидзе. Не остались без внимания и представители науки и промышленности: руководство Курчатовского  института, директора машино- и самолетостроительных заводов. Сегодня эти предприятия не просто занимают лидирующие позиции в своих нишах, но и работают на национальную независимость и суверенитет.

Эти лица - далеко не медийные. Екатерина Ходаковская - маляр из Тюмени, Аксинья Санникова - врач Перинатального центра из Якутии, Татьяна Королева -завуч школы из Ямало-Ненецкого автономного округа. Но труд этих людей так же не остался незамеченным. Их удостоили почетных званий - заслуженный строитель, врач, учитель. Всего знаки отличия и ордена во вторник получили более 40 россиян.

"Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей. Но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще, – это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики, — заявил Владимир Путин. — Спасибо вам большое. Поздравляю вас еще раз".

Дальнейшие поздравления прозвучали уже в неформальной обстановке.

Лилия Акиньшина, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".

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Народная артистка СССР, актриса Московского государственного театра "Ленком" Инна Чурикова
Народная артистка СССР, актриса Московского государственного театра "Ленком" Инна Чурикова
Владимир Путин и народная артистка СССР, актриса Московского государственного театра "Ленком" Инна Чурикова
Владимир Путин и народная артистка СССР, актриса Московского государственного театра "Ленком" Инна Чурикова
Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле
Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле
Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле
Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле
Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле
Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле
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