В НАТО не нашли оправданий действиям России против кораблей ВМС Украины

В НАТО заявили, что использованию Россией военной силы против кораблей и военно-морского персонала ВМС Украины нет оправдания.

Совет НАТО призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам.

"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства", - отмечается в заявлении Североатлантического Совета.

В НАТО считают, что использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала нет оправдания. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы призываем Россию без промедления освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила", - добавили представители стран Североатлантического альянса.

Также НАТО вновь заявляет о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и территориальных водах.

25 ноября украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды. Они направились в сторону Крымского моста и не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.

Позднее ФСБ показала изъятые у задержанных украинских военных документы. В одном из них кораблям ставилась прямая задача скрытно пройти через Керченский пролив.