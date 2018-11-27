ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО не нашли оправданий действиям России против кораблей ВМС Украины

21:27
  • вторник
  • 27 ноября 2018

В НАТО заявили, что использованию Россией военной силы против кораблей и военно-морского персонала ВМС Украины нет оправдания.

Совет НАТО призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам. 

"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства", - отмечается в заявлении Североатлантического Совета.

В НАТО считают, что использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала нет оправдания. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы призываем Россию без промедления освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила", - добавили представители стран Североатлантического альянса.

Также НАТО вновь заявляет о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и территориальных водах.

25 ноября украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды. Они направились в сторону Крымского моста и не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.

Позднее ФСБ показала изъятые у задержанных украинских военных документы. В одном из них кораблям ставилась прямая задача скрытно пройти через Керченский пролив.

Новости по теме
ВМС Украины
ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение