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Песков: Путин не общался с Порошенко после провокации Киева

22:03
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что "контактов президентов не было".

Украинский лидер Петр Порошенко утверждает, что запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным после провокации Киева в Керченском проливе, однако не получил ответа и ему пришлось связываться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос РИА Новостей ответил, что "каких-либо телефонных контактов президентов не было".

В ночь на 27 ноября Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону задержание украинских кораблей Керченском проливе. Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с решением Киева ввести военное положение в стране.

Петр Порошенко накануне объявил о введении на Украине военного положения. Свое решение он объяснил тем, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.

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