ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт назвала Украину острием атаки западного блока на Россию

10:47
  • среда
  • 28 ноября 2018

Чего добился Петр Порошенко после провокации в Керченском проливе? Президенту Украины не удалось сорвать предстоящие выборы, а реакция Запада оказалась сдержанной. Эти и другие вопросы в эфире "ТВ Центра" обсудили Алексей Фролов и Вероника Крашенинникова.

Итоги провокации Украины в Керченском проливе, где были задержаны три корабля ВМС Украины за нарушение российской границы, в программе "События. 25-й час" обсудили Алексей Фролов и советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Запад ответа еще не сформулировал, санкции еще не ввел, хотя не вечер, и других агрессивных шагов не предпринял. С другой стороны, Порошенко выполняет ту роль, которую он с горящим желанием взял на себя и которую ему отводит Запада, провокатора и раздражителя России, а в общем плане - роль военного плацдарма против России. Украина в контексте НАТО и Запада является острием атаки западного блока. Время от времени режим Порошенко делает такие агрессивные вылазки", - сказала она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Читайте также:
Новости по теме
Вероника Крашенинникова
Вероника Крашенинникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение