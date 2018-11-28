Эксперт назвала Украину острием атаки западного блока на Россию

Чего добился Петр Порошенко после провокации в Керченском проливе? Президенту Украины не удалось сорвать предстоящие выборы, а реакция Запада оказалась сдержанной. Эти и другие вопросы в эфире "ТВ Центра" обсудили Алексей Фролов и Вероника Крашенинникова.

Итоги провокации Украины в Керченском проливе, где были задержаны три корабля ВМС Украины за нарушение российской границы, в программе "События. 25-й час" обсудили Алексей Фролов и советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Запад ответа еще не сформулировал, санкции еще не ввел, хотя не вечер, и других агрессивных шагов не предпринял. С другой стороны, Порошенко выполняет ту роль, которую он с горящим желанием взял на себя и которую ему отводит Запада, провокатора и раздражителя России, а в общем плане - роль военного плацдарма против России. Украина в контексте НАТО и Запада является острием атаки западного блока. Время от времени режим Порошенко делает такие агрессивные вылазки", - сказала она.

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