Спасатели подготовились к новому запуску "Союза" после провала Роскосмоса

Военные спасатели провели учения по аварийной посадке экипажа МКС после провального запуска "Союза" с космонавтами в октябре.

В Челябинской области военные спасатели провели учения перед запуском с "Байконура" пилотируемого космического корабля "Союз" МС-11, передает "ТВ Центр".

Согласно сценарию, экипаж МКС совершил аварийную посадку в условном месте. Для эвакуации космонавтов на объект прибыли машины-амфибии "Синяя птица" и вертолёты Ми-8. С помощью специального крана спасатели и специалисты Роскосмоса извлекли капсулу с космонавтами, а затем медики оказали им первую помощь.

В манёврах были задействованы около 100 человек, свыше десяти единиц авиатехники, в том числе самолёты Ан-26. Старт "Союза" МС-11 запланирован на 3 декабря с космодрома "Байконур". В составе основного экипажа россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.