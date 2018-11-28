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Спасатели подготовились к новому запуску "Союза" после провала Роскосмоса

09:00
  • среда
  • 28 ноября 2018

Военные спасатели провели учения по аварийной посадке экипажа МКС после провального запуска "Союза" с космонавтами в октябре.

В Челябинской области военные спасатели провели учения перед запуском с "Байконура" пилотируемого космического корабля "Союз" МС-11, передает "ТВ Центр".

Согласно сценарию, экипаж МКС совершил аварийную посадку в условном месте. Для эвакуации космонавтов на объект прибыли машины-амфибии "Синяя птица" и вертолёты Ми-8. С помощью специального крана спасатели и специалисты Роскосмоса извлекли капсулу с космонавтами, а затем медики оказали им первую помощь.

В манёврах были задействованы около 100 человек, свыше десяти единиц авиатехники, в том числе самолёты Ан-26. Старт "Союза" МС-11 запланирован на 3 декабря с космодрома "Байконур". В составе основного экипажа россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

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Учения по спасению экипажа "Союз МС-11" при аварии
Учения по спасению экипажа "Союз МС-11" при аварии
Учения по спасению экипажа "Союз МС-11" при аварии
Учения по спасению экипажа "Союз МС-11" при аварии
Учения по спасению экипажа "Союз МС-11" при аварии
Учения по спасению экипажа "Союз МС-11" при аварии
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