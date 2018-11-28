Россиянам массово отказывают во въезде на Украину без объяснений

От произвола украинских пограничников уже пострадали более 70 россиян. Большинству о недопуске сообщали после прилета.

Гражданам России уже стали отказывать во въезде на Украину без каких-либо объяснений. Об этом предупреждают в нашем посольстве в Киеве.

За последние сутки украинские пограничники не пустили на свою территорию более 70 россиян, несмотря на то, что военное положение на Украине вводится только с сегодняшнего дня. Большинству из них об этом сообщили сразу после прилета, передает "ТВ Центр".

Запрет на въезд власти Украины ничем не мотивировали, хотя у россиян имелись законные основания, и они соблюдали все правила. Кроме того, как отмечают наши дипломаты, представители киевских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий.

Российское посольство уже направило в МИД Украины ноту с требованием разъяснить причины массового недопуска наших граждан и принять меры по исправлению ситуации.