Бутину держат в одиночной камере по 22 часа в сутки

Ужесточив условия тюремного заключения, американские власти пытаются надавить на политзаключенную перед судебным заседанием.

Российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с ужесточением условий тюремного заключения Марии Бутиной.

По непонятной причине ее держат в одиночной камере по 22 часа в сутки, передает "ТВ Центр". Российские дипломаты назвали действия американских властей давлением на подозреваемую перед судебным заседанием 19 декабря.

Изоляция в течение 67 дней уже спровоцировала ухудшение состояния здоровья россиянки. У Бутиной участились приступы клаустрофобии. Защита потребовала перевести ее из одиночного заключения на общие условия.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле. Ее обвиняют в том, что она в качестве агента вела деятельность в пользу иностранного государства, не будучи зарегистрированной при Минюсте США. Москва уже неоднократно заявляла, что все обвинения - надуманные, и требует освобождения россиянки.