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Известная спортсменка умерла в 20 лет от рака

07:59
  • среда
  • 28 ноября 2018

Девушка несколько лет боролась с тяжелым недугом, но болезнь взяла верх.

Во Франции скончалась защитник женской команды футбольного клуба "Генгам" Осеан Рогон. Спортсменке было 20 лет.

Некоторое время назад Рогон поставили страшный диагноз - лейкемия. Из-за болезни спортсменка была вынуждена приостановить профессиональную карьеру. Осеан посещала каждую игру своей команды и поддерживала одноклубниц.

За "Генгам" Рогон выступала на протяжении четырех сезонов. С клубом она стала чемпионом мира среди игроков не старше 17 лет, пишет "Газета.ру".

 

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Осеан Рогон
Осеан Рогон
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