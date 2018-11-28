Известная спортсменка умерла в 20 лет от рака

Девушка несколько лет боролась с тяжелым недугом, но болезнь взяла верх.

Во Франции скончалась защитник женской команды футбольного клуба "Генгам" Осеан Рогон. Спортсменке было 20 лет.

Некоторое время назад Рогон поставили страшный диагноз - лейкемия. Из-за болезни спортсменка была вынуждена приостановить профессиональную карьеру. Осеан посещала каждую игру своей команды и поддерживала одноклубниц.

За "Генгам" Рогон выступала на протяжении четырех сезонов. С клубом она стала чемпионом мира среди игроков не старше 17 лет, пишет "Газета.ру".