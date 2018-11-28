Российские медики помогли 500 пациентам в сирийском городе Тальбисса

Сотрудники Российского центра по примирению враждующих сторон начали серию гуманитарных акций по оказанию медицинской помощи жителям сирийской провинции Хомс, пострадавшим в ходе боевых действий. Наши военные врачи уже провели приём больных и раненых в городе Тальбисса. Помощь получили около 500 человек. В ближайшее время подобные акции пройдут еще в девяти городах.

Кроха Закария плохо ест. Все время капризничает и плачет. Ему четыре месяца, но выглядит как новорожденный. Осмотрев малыша, врачи ставят диагноз – у Закарии кишечная инфекция.

"Денег на то, чтобы поехать в клинику в Дамаск или заплатить частному врачу, у моей семьи нет. Когда узнала, что приедут русские медики, заняла очередь с ночи. Мы очень благодарны врачам. Они и рассказали, в чем проблема со здоровьем у моего внука, и лекарства бесплатно нам дали", - сказала бабушка Закарии Хэрри Мэхмизараз.

Таких детей, как Закария, которых родители впервые привели к врачам, в освобожденном от боевиков городе Тальбисса еще сотни, отмечает "ТВ Центр". Не обращались за медпомощью раньше просто потому, что за годы войны ни одного квалифицированного специалиста здесь не осталось.

У входа в единственную восстановленную в городе поликлинику – огромная очередь. Но прием сегодня ведут российские военные врачи. Это первая крупная гуманитарная акция, которую в провинции проводит Центр примирения.

"Здание поликлиники боевики разрушили еще три года назад. У нас только в городе проживает около сорока тысяч человек, а вместе с населением прилегающих деревень - 360 тысяч. И вот представьте - на такое количество человек всего лишь одна эта восстановленная нами поликлиника, в которой не хватает врачей. Потому мы и обратились к нашим российским друзьям за помощью", - пояснил глава администрации города Тальбисса Ахмад Рахал.

По просьбе властей провинции в Тальбиссу приехал целый врачебный десант. Хирурги, офтальмологи, педиатры, кардиологи.

"На основании мониторинга был сделан вывод, что населению данной провинции необходимо было оказание медицинских услуг, проведение медицинского обследования и оказание необходимой медицинской помощи. После проведения мониторинга были выбраны населённые пункты, после чего руководство Центра примирения дало добро на проведение данной акции. Эта акция является первой в данном населённом пункте, в дальнейшем будут проводиться в других населённых пунктах провинции Хомс", - заявил представитель ЦПВС Глеб Дегтярёв.

Среди пациентов – десятки пострадавших от пулевых и осколочных ранений. Втрое больше тех, у кого заболевания желудка или сердца. За последние несколько лет в провинции резко выросло количество инфарктов среди молодежи. Врачи говорят, это последствия войны. Но, судя по состоянию здоровья людей, им сегодня необходима помощь специалистов всех профилей.

"Мы с сыном пришли к стоматологу. Он еще ни разу в жизни не был на приеме. У него давно очень болят зубы. А врача в городе нет", - сказала местная жительница Сафал.

"Сегодня основной поток - это дети в возрасте от полугода до десяти лет. Сейчас сезон заболеваемости простудными заболеваниями, то есть это острые респираторные заболевания, ГРИПП, бронхиты", - поделился капитан медслужбы Валерий Сахина.

Медики работали допоздна. За один день врачи осмотрели, поставили диагнозы и выписали лекарства более 500 пациентам.

Тальбисса - первый крупный город в провинции, где российские врачи провели такую масштабную акцию. Уже завтра военные медики развернут пункты по приему больных и раненых в Термалье и Аль-Карьетене - населенных пунктах, которые также сильно пострадали от боевиков и где квалифицированной медицинской помощи, люди не получали последние пять лет.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.