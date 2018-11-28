Киев умоляет Трампа ввести войска на Украину

Украина и США обсуждают размещение военной базы у границы с Россией. В Киеве не уверены, что смогут сами обеспечить долгосрочную безопасность.

Украинские власти ведут переговоры с представителями США о необходимости создания военной базы у границы с Россией, но в Вашингтоне не спешат с ответом.

Как сообщили газете "Известия" источники в правящих кругах Украины, эта база нужна для такого, чтобы защититься от Москвы, особенно после инцидента в Керченском проливе. Пока что Украина не может самостоятельно обеспечить долгосрочную безопасность.

"Мы видим, что Польша ведет активные переговоры по размещению базы США из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться американская военная база", - заявил собеседник газеты.