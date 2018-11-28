Российский певец порвал рот во время спектакля (фото)

Артист продолжил выступление несмотря на травму и боль.

Известный российский оперный певец Ильгам Валиев получил травму во время спектакля «Кармен». ЧП произошло на сцене театра оперы и балета в Екатеринбурге. Во время постановочной драки в третьем акте оперы артист порвал губу и щеку.

"Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадёр и мастер по рукопашному бою... и все было доведено до автоматизма", - написал Валиев на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

По словам певца, он не в первый раз играл этот спектакль и никогда не было накладок. "Всегда драки проходили без крови) Но.... в этот раз что то пошло не так , я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа", - посетовал артист.

Во время антракта певцу оказал помощь театральный врач. После представления артист отправился в травмпункт, где его рану обработали и зашили.

Зрители, присутствовавшие на спектакле, даже не подозревали, что на их глазах пострадал артист. Многие подумали, что кровь, которая сочилась из раны Валиева очень удачный грим.