ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян обложат новым налогом

08:55
  • среда
  • 28 ноября 2018

С 1 января 2019 года за покупку рекламы на Facebook будет взиматься НДС в размере 20%.

Компания Facebook предупредила россиян о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы в социальной сети.

Это нововведение коснется всех рекламных аккаунтов, в которых в качестве страны ведения бизнеса указана Россия, пишет ТАСС. При этом не важно, в личных целях был размещен пост или в коммерческих.

В связи с этим Facebook советует российским рекламодателям проверить в настройках своих аккаунтов название компании, адрес и ИНН. Это поможет при оформлении налоговых возвратов.

Читайте также:
Главное сегодня
Кошелек в руках
Кошелек в руках
Facebook
Facebook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение