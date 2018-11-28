Россиян обложат новым налогом

С 1 января 2019 года за покупку рекламы на Facebook будет взиматься НДС в размере 20%.

Компания Facebook предупредила россиян о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы в социальной сети.

Это нововведение коснется всех рекламных аккаунтов, в которых в качестве страны ведения бизнеса указана Россия, пишет ТАСС. При этом не важно, в личных целях был размещен пост или в коммерческих.

В связи с этим Facebook советует российским рекламодателям проверить в настройках своих аккаунтов название компании, адрес и ИНН. Это поможет при оформлении налоговых возвратов.