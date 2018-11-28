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"Люди считают это ******": Михалков о своих фильмах

09:25
  • среда
  • 28 ноября 2018

Режиссер не исключает, что снимал когда-то не самые качественные киноленты.

Российский режиссер, сценарист и актер Никита Михалков прокомментировал в интервью Юрию Дудю качество своих фильмов.

Видеоблогер спросил Михалкова, снимал ли он когда-нибудь "говно", на что режиссер ответил "я убежден, что, наверное, снимал", но отказался считать свои фильмы таковыми.

"Есть люди, которые считают это говном, и я с ними не спорю", - отметил режиссер.

Свой фильм "Утомленные солнцем-2", который восемь лет назад провалился в прокате, Михалков назвал "гениальной картиной". Этом фильм не понимают те, кто "ничего не знает про историю войны".

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