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Принц Гарри бросил беременную Меган Маркл

09:09
  • среда
  • 28 ноября 2018

Внук Елизаветы II веселился на банкете по случаю свадьбы кузины один.

Принц Гарри посетил свадебный банкет кузины Евгении без Меган Маркл. Хотя на церемонию бракосочетания герцог и герцогиня Сассекские пришли вместе.

По данным Telegraph, Гарри бросил беременную Меган дома, а сам весело проводил время в компании родственников. Невеста была расстроена поведением семьи брата. Принц даже не потрудился назвать причину отсутствия жены.

Близкие пары сочли, что Меган потребовался отдых из-за беременности. Позже официально было объявлено, что Маркл после венчания принцессы Евгении отправилась домой, готовиться к королевскому турне по Австралии.

Напомним, что свадьба внучки королевы Елизаветы II Евгении состоялась 12 октября. Избранником принцессы стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония прошла в Виндзорском замке при участии множества гостей. В тот же день Меган Маркл и принц Гарри рассказали родственникам, что ждут ребенка.

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