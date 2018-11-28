Принц Гарри бросил беременную Меган Маркл

Внук Елизаветы II веселился на банкете по случаю свадьбы кузины один.

Принц Гарри посетил свадебный банкет кузины Евгении без Меган Маркл. Хотя на церемонию бракосочетания герцог и герцогиня Сассекские пришли вместе.

По данным Telegraph, Гарри бросил беременную Меган дома, а сам весело проводил время в компании родственников. Невеста была расстроена поведением семьи брата. Принц даже не потрудился назвать причину отсутствия жены.

Близкие пары сочли, что Меган потребовался отдых из-за беременности. Позже официально было объявлено, что Маркл после венчания принцессы Евгении отправилась домой, готовиться к королевскому турне по Австралии.

Напомним, что свадьба внучки королевы Елизаветы II Евгении состоялась 12 октября. Избранником принцессы стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония прошла в Виндзорском замке при участии множества гостей. В тот же день Меган Маркл и принц Гарри рассказали родственникам, что ждут ребенка.