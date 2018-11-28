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"Их даже не били": Киев назвал своих моряков предателями

09:56
  • среда
  • 28 ноября 2018

Как считает будущий кандидат в президенты Украины Юрий Касьянов, задержанные в Керчи моряки покаялись на допросе ФСБ, так как им "умирать на за что".

Украинский общественный деятель Юрий Касьянов, ранее объявивший о своем участии в выборах президента Украины, не удивлен, что украинские моряки с задержанных в Керченском проливе кораблей признали своей участие в провокации Киева.

"Их даже не били. А они уже покаялись, сказали, что виновата Украина. И мы хотим, чтобы они дрались? Да с чего вдруг? Если страна отказывается воевать за свою независимость, если высокие руководители торгуют с врагом, если миллионы ездят на заработки к оккупантам, а другие миллионы просто не замечают войны - зачем этим пацанам погибать?" – сообщил Касьянов у себя в Facebook.

Видео допроса моряков в понедельник опубликовала ФСБ. На записях они признали, что российские военные предупреждали командиров судов о необходимости прекратить движение.

"Умирать не за что, когда тебя посылают на убой на утлой хлипкой речной посудине ради "международного резонанса" и введения военного положения в надежде отсрочить выборы", - написал Касьянов.

Инцидент в Керченском проливе произошел в воскресенье, 25 ноября. Корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и опасно маневрировали в районе Керченского моста. Российской стороне пришлось применить оружие, чтобы остановить провокацию Киева.

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