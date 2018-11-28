NASA ужаснул огромный крест на Марсе

Уфологи заподозрили NASA в подделке космических фотографий. Американцы скрывают от нас доказательства существования марсианской цивилизации.

NASA уничтожило фотографии Сфинкса, Будды и креста на Марсе. Несколько независимых уфологов считают, что американцы хотят скрыть существование марсианской цивилизации.

Изображения, которые отретушировало космическое агентство, получил ровер Curiosity. Помимо Будды и Сфинкса, он запечатлел пирамиды майя и египтян, плиты, напоминающие Стоунхендж,

Уфологи считают, что именно представители марсианской цивилизации перенесли на Землю знаменитые культурные и религиозные объекты, пишет американское издание DailyStar.