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NASA ужаснул огромный крест на Марсе

10:00
  • среда
  • 28 ноября 2018

Уфологи заподозрили NASA в подделке космических фотографий. Американцы скрывают от нас доказательства существования марсианской цивилизации.

NASA уничтожило фотографии Сфинкса, Будды и креста на Марсе. Несколько независимых уфологов считают, что американцы хотят скрыть существование марсианской цивилизации.

Изображения, которые отретушировало космическое агентство, получил ровер Curiosity. Помимо Будды и Сфинкса, он запечатлел пирамиды майя и египтян, плиты, напоминающие Стоунхендж,

Уфологи считают, что именно представители марсианской цивилизации перенесли на Землю знаменитые культурные и религиозные объекты, пишет американское издание DailyStar.

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