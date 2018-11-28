Арестованный моряк ВМС Украины передал записку родным

В ней он попросил родственников не волноваться и сообщил, что у него все хорошо.

Один из арестованных украинских моряков Сергей Цыбизов смог через своего адвоката передать записку родным.

Как сообщает "Газета.Ru", 21-летний мужчина написал: "У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!".

27 ноября суд арестовал на два месяца 12 украинских моряков за нарушение российской границы.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу. На борту находились 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.