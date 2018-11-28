ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестованный моряк ВМС Украины передал записку родным

10:17
  • среда
  • 28 ноября 2018

В ней он попросил родственников не волноваться и сообщил, что у него все хорошо.

Один из арестованных украинских моряков Сергей Цыбизов смог через своего адвоката передать записку родным.

Как сообщает "Газета.Ru", 21-летний мужчина написал: "У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!".

27 ноября суд арестовал на два месяца 12 украинских моряков за нарушение российской границы.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу. На борту находились 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.

Читайте также:
Новости по теме
Задержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение