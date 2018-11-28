"Даже 40 дней не прошло": Поргина улетела кутить после похорон Караченцова

Вдова актера отправилась в Эмираты, где встретила свое 70-летие.

24 ноября Людмиле Поргиной исполнилось 70 лет. Сейчас вдова Николая Караченцова находится в Эмиратах. Там актриса пытается оправиться от горя.

"В связи с траурными событиями я не отмечала юбилей. В свой день рождения поехала в Шарджу - город в ОАЭ, отстояла литургию в православном храме", - рассказала в интервью "Комсомольской правде" Поргина, отметив, что ей очень грустно.

Пока у актрисы нет планов на будущее, но она не исключает возвращения в театр. "Если пригласят сыграть бабушку-старушку, с радостью соглашусь. Это хоть как-то скрасит мое одиночество", - призналась она.

Ранее Поргина подверглась критике. Народ возмутило, что вдова не рыдала на поминках и позволяет себе смеяться, когда еще даже не прошло 40 дней с момента смерти Караченцова. Чтобы прекратить пересуды артистка пояснила свое поведение на похоронах мужа.

"Мол, Людмила Поргина выпила бокал шампанского на поминках. А что тут такого? Я на поминках взяла слово: «Ребята, Коля попросил передать вам, что жизнь продолжается. Давайте выпьем за жизнь, чтобы мы могли еще что-то сделать». И как всегда кричал на наших семейных праздниках Коля: «Гип-гип, ура-ура-ура». Мы подняли бокал шампанского за жизнь", - рассказала вдова.

Напомним, что Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября, пишут "Дни.ру". Ему было 73 года. Легендарного артиста похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.