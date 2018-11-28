Американские военные самолеты кружат над Крымом

ВМС США активизировались в крымском регионе после инцидента в Керченском проливе. Разведку провели военный самолет и стратегический беспилотник.

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США провели разведывательные полеты в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.

Как сообщает РИА Новости, воздушное пространство России они не нарушили.

22:12 мск.

Активность авиации США�������� за 27 ноября 2018г., у границ России�������� pic.twitter.com/QcToxRYiNR — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 ноября 2018 г.

25 ноября украинские корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.

В Кремле заявили, что действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом. Однако на Украине обвинили Россию в агрессии. В 26 ноября украинская армия была приведена в полную боеготовность.