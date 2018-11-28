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Родные оплакивают арестованных Россией моряков

11:15
  • среда
  • 28 ноября 2018

Родственники и друзья переживают за задержанных в России украинских моряков и считают, что они никогда бы не пошли на неоправданный риск.

Родственники задержанных украинских моряков поддерживают с ними связь, переживают за них, но стараются не давать лишних комментариев, чтобы не навредить.  

Смог дозвониться до своей девушки самый молодой из пленных – 18-летний Андрей Эйдер. Он сообщил, что с ним все в порядке.

"Очень переживаем за своих сыновей и очень ждем их дома. Неизвестно, что будет и как. Боюсь за сына, как и любая другая мать. Плачу, молюсь", - поделилась мать командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука.

В целом, родственники и друзья пленных стараются не давать комментариев СМИ, поскольку боятся своими словами навредить морякам. Все считают, что "это политическое дело, а моряки стали заложниками ситуации", пишет издание "Новости Украины и мира".

"Знаю лично Богдана Небылицу уже 8 лет <…> Он никогда бы не пошел на какой-то неоправданный риск – и никогда бы не ввязался в какую-то контрабанду. Он из тех, кого называют истинными патриотами", - рассказал друг моряка Богдана Небылицы.

Адвокат одного из моряков сообщил, пленных разделили на три группы, их будут судить в разные дни.

"Одну группу будут судить сегодня, вторую – завтра, третью – раненых – будут судить в Керчи, но когда – не ясно, пока что", - сообщил правозащитник Эдем Семедляев.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу. На борту находились 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.

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