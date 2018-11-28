Суд определит судьбу задержанных в Керчи сотрудников СБУ

Всего на свободе осталось пока девять из 24 человек, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

В Симферополе в среду изберут меру пресечения командирам экипажей, обвиняемым в незаконном пересечении российской госграницы, а также сотрудникам СБУ, которые координировали действия моряков, передает "ТВ Центр".

Всего по уголовному делу проходят 24 подозреваемых, 12 из них заключили под стражу накануне на два месяца. Еще троих моряков - тех, что получили легкие ранения в результате инцидента - вечером арестовал Керченский суд.

Напомню, в конце прошлой недели два украинских бронекатера и буксир подошли к российским территориальным водам. В воскресенье, несмотря на многократные предупреждения со стороны пограничников, украинцы дважды предприняли попытку прорваться в Азовское море. Суда были задержаны нашими пограничниками и доставлены в Керчь.

Сотрудники ФСБ обнаружили на борту рукописный конспект - о том, как оформлять разрешение для прохода через Керченский пролив. И противоречащие ему четкие инструкции - осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком".

На кораблях был серьезный арсенал оружия: гранатометы, пулеметы разных калибров, ручные гранаты, снаряды для корабельных пушек. Несмотря на такую угрозу, российская береговая охрана сделала лишь один выстрел. Всем подозреваемым в нарушении нашей границы в составе организованной группы грозит по шесть лет лишения свободы.