Порошенко пугает украинцев масштабной войной с Россией

Петр Порошенко заявил, что стране угрожает полномасштабная война с Россией, а возле границ Украины уже сконцентрирована российская военная техника.

В своём большом интервью трём национальным телеканалам президент Украины мелочиться не стал и заявил, что Украине нужно готовиться к войне с Россией. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Я не хочу, чтобы кто-то думал, что это игра. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает. Танки еще не были выведены. Они остаются там", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Президент принёс фотографии. На них якобы десятки российских танков, стянутых к границам Украины. Журналисты снимки рассмотреть не могли: их показали лишь издалека. Порошенко также рассказал, что в ночь на 26 ноября пытался дозвониться до Владимира Путина, не смог, вот и решил обратиться сразу к канцлеру Германии, чтобы та вразумила Москву.

Ангела Меркель той ночью, судя по всему, не спала. А утром, когда стало ясно, что на Россию даже она подействовать не смогла, и было принято решение - ввести военное положение. Порошенко, наверное, надеялся вызвать очередную волну ненависти к пресловутому агрессору. Но пока нужной реакции добиться не удалось.

- Сказали же власти на том заседании, что банки будут работать. Будем верить им. А там уже, как получится.

Как получится - ключевая фраза во всей этой истории. Вот и газета центральных органов украинской власти "Урядовый курьер" опубликовала указ - тоже, как получилось, с ошибкой: написали, что военное положение вводится на 60, а не на 30 суток. На вокзалах и в аэропортах начали скупать билеты на ближайшие даты. Люди испугались: вдруг им запретят перемещаться между регионами страны, а скоро Новый год, и хочется провести праздники с родными. Что ещё нужно делать в связи с военным положением, украинцы не знают. Пока же больше всего переживают на Западе. Дональд Трамп даже заявил, что может отменить встречу с Путиным в Аргентине. Сейчас он ждёт отчёта по ситуации от своей команды.

"Он будет иметь весьма определяющее значение. Может быть, у меня не будет встречи. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - прокомментировал Трамп.

В руководстве НАТО заявили, что в связи с инцидентом около Крымского моста альянс готов оказать дополнительную поддержку Украине. В частности, идут переговоры о размещении военной базы на Украине рядом с российской границей. А США уже отправили противолодочный самолёт ВМС в район Керченского пролива для мониторинга ситуации. Штаты призывают Европу "играть жёстче" и ещё больше давить на Россию при помощи санкций.

"Мы хотели бы видеть, что наши европейские союзники делают больше для оказания помощи Украине. Правительство США заняло очень твёрдую позицию в своей поддержке Украины. Мы хотели бы, чтобы другие страны также сделали больше", - сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

И всё это называется "агрессией со стороны России", в том числе и тот факт, что на Украину теперь не пускают россиян, как обычно, без особых причин и объяснения своих действий. За последние два дня с трудностями только в столичных аэропортах столкнулись больше 50 наших соотечественников. С просьбой повлиять на Киев накануне к своему немецкому коллеге обратился Сергей Лавров. С Хайко Маасом они общались по телефону. Россия, напомнил министр иностранных дел, действовала в рамках международных правил. И это была лишь реакция на провокацию, устроенную Украиной в угоду внутриполитической конъюнктуре.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".