На ледоколе "Черномырдин" сгорело оборудование на миллионы рублей

Специальная комиссия выясняет обстоятельства пожара на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин". Накануне вечером огонь вспыхнул на трёх палубах судна. Пострадали двое рабочих. Уже названы предварительные причины и сумма ущерба.

На "Адмиралтейских верфях" всю ночь работала специальная комиссия, которая устанавливала причины случившегося и сумму ущерба. Уже известно, что в результате пожара серьезно повреждена внутренняя обшивка и электрооборудование ледокола на миллионы рублей, сообщает "ТВ Центр". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:00 накануне, подразделения МЧС были на месте спустя восемь минут. Пожар очень быстро распространился по площади около 300 квадратных метров, охватив две из пяти палуб судна. Пожар тушили около трех часов. Так как горело электрооборудование, спасатели использовали тактику пенной атаки.

По информации пресс-службы судостроительного завода, возгорание началось в котельной ледокола. Пострадали двое рабочих, одного после обследования отпустили домой. Другой с серьезными ожогами находится в реанимации.

"Уже сейчас можно предположить, что усматриваются признаки преступления статьи 216, части первой УК России - это нарушение правил техники безопасности", - сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Сергей Сазин.

Строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 - самый большой и самый мощный в мире дизель-электрический представитель ледового флота. Он предназначен для работ в арктической зоне: проводки и буксировки кораблей во льдах толщиной до двух метров.

Ледокол был спущен на воду в 2016 году и все это время на нем проводились работы по возведению надпалубных сооружений. Буквально недавно на судно завезли электрооборудование, которое и сгорело. В марте ледокол готовился выйти на ходовые испытания - последний этап перед сдачей заказчику. На какой срок теперь сдвинутся запланированные работы, неизвестно.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.