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США заочно обвинили 6 россиян в киберпреступлениях

11:35
  • среда
  • 28 ноября 2018

Россияне заработали более 36 миллионов рублей, продавая рекламу на несуществующих интернет-площадках.

США заочно обвинили шестерых россиян в кибермошенничестве. Наше генконсульство в Нью-Йорке уже подтвердило эту информацию, передает "ТВ Центр".

Сообщается, что наши соотечественники и ещё двое граждан Казахстана якобы продавали рекламу на несуществующих интернет-площадках, а также без ведома владельцев компьютеров использовали скрытые браузеры для загрузки этих объявлений.

Названа и сумма заработка - более 36 миллионов долларов. Трое россиян уже задержаны, они находились в Болгарии, Эстонии и Малайзии. Других фигурантов разыскивают. В российском консульстве заявили, что держат ситуацию под пристальным контролем.

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