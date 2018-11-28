В Москве задержали десятки рейсов из-за мощного снегопада

Десятки задержанных рейсов и многокилометровые пробки. В Москве устраняют последствия снегопада, обрушившегося на столицу накануне. На расчистку и обработку дорог этой ночью вышли сотни единиц спецтехники. Чего ожидать от погоды в ближайшее время, смотрите в репортаже ТВЦ.

Зима в столице началась с девятибалльных пробок. Обрушившийся накануне снегопад серьезно затруднил движение в Москве в вечерний час пик. Но город готовился к такой "атаке". Сотни единиц техники всю ночь расчищали улицы. У коммунальных служб стартовал "горячий" сезон, отмечает "ТВ Центр".

"После выпадения пяти сантиметров осадков была получена команда на сплошное прометание. В настоящее время все службы выполняют работу по прометанию проезжей части дорог, тротуаров, освобождаем междворовые проезды, дворовые территории и соответственно пешеходные зоны, транспортно-пересадочнеы узлы и остановки общественного транспорта, все объекты социально - значимой сферы", - сказал замруководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

После прометания улиц - противогололедная обработка. Так что утром город был уже полностью расчищен от снега. Автовладельцы тоже взялись за щетки. Но пока особых хлопот снегопад им не доставляет.

Сложнее тем, кто запланировал авиаперелёты - непогода внесла свои коррективы в расписание. По данным онлайн-сервисов, во всех столичных аэропортах уже задержано около 20 рейсов, еще столько же были отменены накануне вечером. На аэродромах сформирован резерв снегоуборочной техники, чтобы повторно расчищать взлётно-посадочные полосы. С первым мощным снегопадом в столицу пришла календарная зима.

"Это произошло в сроки не то, что близкие, а совершенно идеальные! То есть точно в климатические сроки. Сейчас у нас атмосферное давление уже начало расти. При небольшой облачности воздух будет быстро остывать, и в утренние часы температура воздуха будет понижаться", - заявила главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

Уже завтра Москву накроет антициклон. Похолодает до минус 13. И, по прогнозам синоптиков, этот декабрь станет самым холодным за последние несколько лет. Температура воздуха будет в среднем на пять градусов ниже средних показателей.

Елена Сахно, Игорь Константинов, "ТВ Центр".